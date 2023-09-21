Трубін "допоміг" Бенфіці встановити провальний антирекорд Ліги чемпіонів

Не про такий старт групового раунду Ліги чемпіонів мріяла португальська Бенфіка. "Орли" не лише програли Зальцбургу, а й встановила негативний рекорд у єврокубках.

Вже на старті матчу Анатолій Трубін, якому довірили місце у воротах "орлів, невдало зіграв на виході. Замість того, аби відбити м'яч, українець обома руками вцілив у голову захисника Зальцбурга.

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Увійшли в історію зі знаком "мінус"

Головний арбітр зустрічі показав жовту картку українському голкіперу за фол та вказав на 11 метрів. Однак Конате не зміг вивести уперед гостей, адже пробив вище воріт.

Минуло лише 11 хвилин, як гості отримали ще один шанс на пенальті. Цього разу провалився захист Бенфіки, а Антоніу Сілва рукою зупинив м'яч вже на лінії португальських володінь. Суддя вилучив порушника з поля та знову вказав на 11 метрів.

З другої спроби Зальцбургу вдалось забити. Шимич легко переграв Трубіна, який кинувся у протилежний до удару кут воріт. Ці всі події не на користь Бенфіки стали протягом перших 15 хвилин.

Завдяки такому провалу "орли" відзначились антирекордом у груповому раунді Ліги чемпіонів. Бенфіка стала першим клубом, який протягом стартових 15 хвилин зустрічі отримала у свої ворота два пенальті та ще й вилучення на цій стадії найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Відзначимо, що це був не останній провал від оборони Бенфіки. Захисники провалились під час другого взяття воріт, яке закінчив Оскар Глух на 51-й хвилині матчу, який подвоїв перевагу гостей.

Підопічні Роджера Шмідта розпочали груповий етап із поразки віз Зальцбурга 0:2. Після поєдинку головний тренер "орлів" прокоментував дебют Трубіна у Лізі чемпіонів за португальську команду.

Фанати Бенфіки розділились на два табори – ті, хто критикує Анатолія, та ті, хто став на захист українського голкіпера.

В іншому матчі групи Інтер та Реал Сосьєдад розписали нічию 1:1.