Автогол Рейнджерса врятував Бенфіку Трубіна від поразки у Лізі Європи: відеоогляд

У четвер, 7 березня, відбулись перші матчі 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/2024. В одному із поєдинків Бенфіка приймала Рейнджерс.

Бенфіка – Рейнджерс 2:2

Голи: Ді Марія, 45+2 (п) – Лоуренс, 7, Стерлінг, 45+5, Голдсон, 67 (авт.)

Анатолій Трубін вже традиційно вийшов у стартовому складі Бенфіки. Однак старт матчу був точно не за планом господарів поля. Вже на 7-й хвилині Рейнджерс скористався прохідним двором у захисті "орлів" та відкрив рахунок у поєдинку. Лоуренс розмочив нулі на табло – 0:1, передає 24 Канал.

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Наприкінці першого тайму команди обмінялись голами. Спершу один із лідерів Бенфіки Ді Марія реалізував пенальті. Але рівний рахунок на табло протримався лише три хвилини. На п'ятій компенсованій хвилині Стерлінг, але не той, що Рахім, вдруге у матчі вивів шотландських гостей уперед 1:2.

У середині другого тайму знову футболісти із Шотландії забили, але тепер вже у власні ворота. Голдсон допоміг "орлам" знову зрівняти цифри на табло. Саме цей автогол вкрав перемогу у Рейнджерса, але врятував Бенфіку від поразки.

Фінальний свисток зафіксував бойову нічию у Лісабоні – 2:2.

Для Трубіна цей матч став 36-м у воротах Бенфіки у поточному сезоні-2023/2024, у яких пропустив 36 голів та провів 13 зустрічей на нуль.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Рейнджерс – Бенфіка запланований на 14 березня. Початок о 19:45 за Києвом.

Відеоогляд матчу Бенфіка – Рейнджерс