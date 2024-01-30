Вже на 28-й хвилині Жаба вивів господарів уперед 1:0. Ештрела утримувала переможний рахунок рівно 16 хвилин, коли Кабрал зрівняв цифри на табло 1:1. Вже через хвилину "орли" вже вперше повели у грі після голу Рафи Сілви. З рахунком 1:2 на користь Бенфіки команди пішли на 15-хвилинну перерву, повідомляє 24 Канал.

Читайте також Маліновський може остаточно залишити Марсель: ведуться перемовини щодо повноцінного трансферу

"Орли" переламали хід поєдинку

На старті другого тайму гості збільшили свою перевагу вже до двох голів. Автором результативного удару став капітан Отаменді, який роззабивався – 1:3.

У середині тайму господарі залишились у меншості. Другу жовту картку перед собою побачив Ндо.

Вже у компенсований до матчу час гості забили вчетверте. Маркус Леандро поставив жирну крапку у поєдинку – 1:4, переконлива перемога Бенфіки.

Трубін не зумів залишити свої ворота "на замку" пропустивши дещо принизливий для голкіпера гол – поміж ніг. Але при цьому здійснив ще 5 сейвів.

Завдяки цій перемозі Бенфіка не відпустила лідера сезону Спортінг. Між двома португальськими грандами далі зберігається різниця лише в один бал – 49 проти 48-ми очок в "орлів", які йдуть другими у турнірній таблиці.

Дещо від ТОП-2 відстало Порту, у якого 44 пункти.

Відеоогляд матчу Ештрела – Бенфіка