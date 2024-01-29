30-річний футболіст після переходу до "грифонів" деякий час адаптувався, але згодом став стабільним гравцем основи. Він провів уже 21 поєдинок у сезоні-2023/2024 за Дженоа, в яких забив 2 голи та стільки ж віддав асистів.

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Маліновський може стати частиною угоди

За інформацією італійських ЗМІ, генуезці до кінця зимового трансферного вікна хочуть підписати форварда Марселя Вітінью, на якого є й інші претенденти. Під час цих перемовин Дженоа збирається використати ситуацію навколо Руслана Маліновського, який не входить у майбутні плани Марселя.

Керівництво "грифонів" зацікавлене в активації опції викупу контракту українця, який став важливим гравцем команди. Боси Дженоа також вважають, що це стане додатковим козирем, щоб провансальці погодилися на перехід Вітіньї саме у Дженоа, адже від цього виграють усі сторони.

Зазначається, що перехід португальського гравця оцінюється у 20-25 мільйонів євро, а за Маліновського французький клуб хоче отримати 10 мільйонів, які прописані в орендній угоді.

Довідка. Свій наступний матч Дженоа зіграє 3 лютого на виїзді проти Емполі, за який грає інший український півзахисник Віктор Коваленко. Стартовий свисток пролунає о 16:00. Наразі "грифони" посідають 11-те місце в турнірній таблиці Серії А та мають 7-матчеву безпрограшну серію.