Динамо летить у прірву: як Бенфіка відкрила рахунок у матчі ЛЧ – відео голу
23 серпня 2022 , 23:08Читать новость на русском
Кияни вже майже попрощались з надіями потрапити в групову стадію Ліги чемпіонів. Ніколас Отаменді відкрив рахунок в поєдинку на "Да Луж".
Динамо та Бенфіка грають у другому поєдинку раунду плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів. Перша зустріч завершилась перемогою португальців із рахунком 2:0.
Слідкуйте з нами Онлайн-трансляція матчу Бенфіка – Динамо у кваліфікації Ліги чемпіонів
А у Лісабоні Динамо і зовсім посипалось, пропустивши тричі вже до перерви, пише 24 канал. Рахунок зумів відкрити Ніколас Отаменді. Аргентинець точно замкнув навіс від Давіда Нереса з флангу.
Відео голу Отаменді:
Нагадаємо, що переможець дуелі отримає путівку в групову стадію Ліги чемпіонів. А ось невдаха протистояння продовжить свій єврошлях у Лізі Європи.