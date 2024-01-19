Роман Безус вийшов у стартовому складі Омонії та вже на 26-й хвилині зустрічі взяв участь у гольовій атаці господарів. Рахунок на той момент вже був відкритий та на користь клубу українського півзахисника 1:0, пише 24 Канал.

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Безус продовжує вражати на Кіпрі

Український футболіст віддав передачу на Яна Лецякса, який потужним ударом прошив сітку воріт суперника із досить незручної позиції. Омонія була збільшила свою перевагу вже до двох м'ячів. Саме з таким рахунком команди пішли на перерву.

Відео другого голу Омонії за участю Безуса

Взяв Роман участь і в третьому голі господарів, який відбувся на старті другої частини матчу. Однак цей асист вряд зарахують українцю. Безус зробив подачу із кутового прямо на голову суперника, який зрізав м'яч у власні ворота. Рахунок у поєдинку став розгромним – 3:0 на користь Омонії.

Увесь другий тайм господарі тримали переможний результат та більше не забивали. Фінальний свисток зафіксував впевнену перемогу Омонії Безуса 3:0 над клубом відомого російського футбольного блогера Євгена Савіна, який втік із "родіни" до Кіпру.

Безус провів на полі 59 хвилин, коли матч фактично був зроблений, та був замінений на Панайотіса Захаріу.

Омонія пробилась до чвертьфіналу Кубка Кіпру.

Нагадаємо! Безус виступає за Омонію із літа 2022-го, коли перебрався із бельгійського Гента. У футболці кіпрського клубу Роман вже провів 59 матчів (13 голів та 10 асистів). У поточному сезоні-2023/2024 вже відіграв за команду 23 поєдинки – 9 м'ячів та 6 гольових передач. Контракт українця із Омонією розрахований до кінця травня 2024-го, але є опція пролонгації співпраці ще на сезон. Разом із клубом вже здобув один трофей.

Відзначимо, що Омонія є третім закордонним клубом у кар'єрі 33-річного атакувального півзахисника.

Нинішній клуб українця йде після 19-ти турів на 4-му місці, набравши 38 балів у Першому дивізіоні Кіпру.