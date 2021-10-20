Баварія не по рахунку розтрощила Бенфіку Яремчука у Лізі чемпіонів: відео

Португальська Бенфіка та мюнхенська Баварія 20 жовтня зустрілися у 3 турі групового етапу Ліги чемпіонів. Насичений на гострі момент матч завершився розгромною перемогою Баварії.

Бенфіка – Баварія 0:4

Голи: Сане, 70, 84, Евертон, 80 (авт), Левандовський, 82

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Для Баварії повернення у Лісабон на "Ештадіу да Луж" мало свій підтекст. Саме тут 23 серпня 2020 року мюнхенці перемогли ПСЖ завдяки голу Кінгслі Комана та виграли Лігу чемпіонів.

Та приїзд у 2021 році увінчався для мюнхенців деякими проблемами. Зокрема, перед грою захворів наставник Баварії Юліан Нагельсманн, а Леон Горецка взагалі не полетів на матч.

Для українського глядача поєдинок мав своє значення. У стартовому складі "орлів" вкотре вийшов нападник збірної України Роман Яремчук.

Футбол на одному диханні

Окрилені приємними спогадами футболісти Баварії агресивно увійшли в матч. Уже на стартових хвилинах мюнхенці мали два моменти. Спершу Сане не зумів реалізувати вихід майже віч-на-віч з Влаходімосом.

А після цього Коман виконав чудовий навіс у штрафний на Левандовського, після чого поляк впритул "розстрілював" Влаходімоса. Голкіпер Бенфіки героїчно відбив м'яч.

"Орли" відповіли на 13 хвилині: після кросу з правого флангу Яремчук ледь не спрямував м'яч у "дев'ятку". Роман неприємно впав та довго тримався за спину. На щастя, українець продовжив гру.

Після затишшя команди вибухнули в середині тайму. Коман увійшов у штрафний Бенфіки та небезпечно пробив з гострого кута. Воротар відбив м'яч.

Португальці відповіли моментом у Дарвіна Нуньеса. Уругвайський нападник у штрафному протиснув Зюле та завдав потужного обвідного удару. Ноєр у неймовірному стрибку відбив м'яч – дивовижна реакція воротаря!

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Баварія була дуже близька, щоб вийти вперед на 38 хвилині. Сане отримав м'яч у центрі поля, розвернувся та пробіг майже до штрафного суперника. Лерой цілив у кут, але зовсім трішки не влучив.

На 42 хвилині Баварія таки досягла свого. Після прострілу Комана Левандовському вдалося спрямував м'яч у ворота Бенфіка. Та, на жаль для Роберта, м'яч не зарахували. Проблема в тому, що Роберт допоміг собі рукою.

Баварія дотиснула Бенфіку

На перерву команди пішли за нулів на табло. Проте перший тайм аж ніяк не можна було назвати скучним. Команди демонстрували динамічний та цікавий футбол, який дивився на одному подиху.

Старт другого тайму виявився ще гарячішим. Уже на 48 хвилині Бенфіку не міг врятувати ні голкіпер, ні арбітр. Але на допомогу після красивого удару Павара прийшов каркас воріт! Щоправда, голкіпер таки доторкнувся до м'яча.

Тиск Баварії втілився у другий гол в матчі, але знову з офсайда. Коман заліз у положення поза грою під час наступу чемпіона Німеччини.

Але й Бенфіка не відсиджувалася в обороні: "орли" скористалися провалом на лівому фланзі Баварії. Діогу Гонсалвеш змістився у центр і красиво пробив під поперечину. На заваді голу став Ноєр.

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На 68 хвилині ледь не кричала вся Україна: Яремчук протиснув Упамекано, увійшов у штрафний та пробив у дальній кут. Від голу Яремчука відділили лічені сантиметри…

Баварія довго мучилася з Бенфікою, але на 70 хвилині "легально" оформила перший гол у матчі. Мюнхенці заробили стандарт з небезпечної позиції. Майстер Сане красиво перекинув сітку та пробив воротаря Бенфіки – 1:0.

Відео першого голу Сане



Після пропущеного голу наставник "орлів" Жорже Жезуш вирішив підсилити напад своєї команди, випустивши Евертона замість Яремчука. Як виявилося, тренер підсилив Баварію.

Після прострілу Гнабрі на Лероя Сане нападник Бенфіки спрямував м'яч у власні ворота. Та на цьому Баварія не зупинилася. Через декілька хвилин у воротах "орлів" відзначився і Роберт Левандовський.

Побиття Бенфіки завершилося дублем від Лероя Сане! Португальці поступилися 4:0, однак рахунок, мабуть, не по грі. Баварія реалізувала свої моменти, хоча "орли" теж награли на 1 – 2 м'ячі.

Мюнхенці виграли три матчі на груповому етапі з рахунком 12:0. Окрім Бенфіки, постраждали Барселона (3:0) та Динамо (5:0). Щодо лісабонці, то команда Яремчука перемогла Барселону (3:0) та поділила очки з Динамо (0:0).