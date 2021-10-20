Зальцбург – Вольфсбург 3:1

Голи: Адеємі, 3, Окафор, 65, 77 – Нмеча, 15

Зальцбург – Вольфсбург відеоогляд

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Барселона – Динамо 1:0

Гол: Піке, 36

Барселона – Динамо відеоогляд