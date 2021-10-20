Зальцбург – Вольфсбург 3:1
Голи: Адеємі, 3, Окафор, 65, 77 – Нмеча, 15
Зальцбург – Вольфсбург відеоогляд
Дивіться також Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 19 жовтня
Барселона – Динамо 1:0
Гол: Піке, 36
Барселона – Динамо відеоогляд
Матчі третього туру групового етапу Ліги чемпіонів продовжилися 20 жовтня. Результати всіх поєдинків та відео голів у матеріалі Спорт 24.
Джерело:24 канал
Голи: Адеємі, 3, Окафор, 65, 77 – Нмеча, 15
Зальцбург – Вольфсбург відеоогляд
Дивіться також Ліга чемпіонів: результати матчів та відео голів 19 жовтня
Гол: Піке, 36
Барселона – Динамо відеоогляд