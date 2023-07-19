29-річний лівий захисник уклав контракт до кінця червня 2025 року, а тобто на два сезони. У Лор'яні Бенджамен Менді гратиме під 5-м номером.
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Швидко знайшов клуб після перебування під вартою
Останнім клубом француза був Манчестер Сіті, 1 липня футболіст став вільним агентом, тому оборонець дістався французькій команді безкоштовно.
Однак востаннє Менді грав у сезоні-2021/2022 (два матчі), коли зіграв проти Тоттенхема (1:0). Після чого Бенджамен змінив футбольну кар'єру на кримінальну. Футболіста вкотре звинуватили у зґвалтуванні. Після початку розслідування, Манчестер Сіті відсторонив гравця від клубу.
Із серпня 2021 року Менді перебував під вартою. Суд тричі відмовляв йому у звільненні під заставу. Йому загрожувало 15 років позбавлення волі. Наступні судові розгляди справи гравця декілька разів переносити на більш пізні терміни.
14 червня Королівський суд Честера визнав невинність Менді у справі зґвалтування. Із французького футболіста зняли усі звинувачення, що дозволило захиснику продовжити свою спортивну кар'єру. Однак ця ситуація неабияк вплине на репутацію Менді у футбольній спільноті.
Як бачимо, що після зняття звинувачень Бенджамен недовго пробув без клубу. Футболіст повернувся на Батьківщину.
Новий клуб французького оборонця став 10-м у минулому сезоні-2022/2023, набравши 55 балів у 38-ми турах.
22 липня Менді може дебютувати у футболці Лор'яна. У цей день нова команда Бенджамена зіграє товариський матч проти Генгама.
Головне про футбольне життя Бенджамена Менді
- Перші серйозні кроки у футболі робив у рідній Франції. Із 2011-го по 2013-й роки провів у Гаврі.
- Після чого Менді перебрався у Марсель. У футболці "провансальців" відіграв 3 роки та пішов на рік у Монако.
- Влітку 2017-го вперше покинув французький футбол, ставши футболістом МанСіті. За "містян" провів 75 матчів (2 голи та 14 асистів).
- У 2018-му став чемпіоном світу у складі збірної Франції.
- Майже усі свої трофеї здобув в Англії – 11 кубків із МанСіті та лише один із Монако.