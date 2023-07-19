29-річний лівий захисник уклав контракт до кінця червня 2025 року, а тобто на два сезони. У Лор'яні Бенджамен Менді гратиме під 5-м номером.

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Швидко знайшов клуб після перебування під вартою

Останнім клубом француза був Манчестер Сіті, 1 липня футболіст став вільним агентом, тому оборонець дістався французькій команді безкоштовно.

Однак востаннє Менді грав у сезоні-2021/2022 (два матчі), коли зіграв проти Тоттенхема (1:0). Після чого Бенджамен змінив футбольну кар'єру на кримінальну. Футболіста вкотре звинуватили у зґвалтуванні. Після початку розслідування, Манчестер Сіті відсторонив гравця від клубу.

До слова. МанСіті витратив на трансфер Бенджамена Менді 52 мільйони фунтів. Він був суперником за позицією українця Олександра Зінченка, коли ще той виступав за "містян".

Із серпня 2021 року Менді перебував під вартою. Суд тричі відмовляв йому у звільненні під заставу. Йому загрожувало 15 років позбавлення волі. Наступні судові розгляди справи гравця декілька разів переносити на більш пізні терміни.

14 червня Королівський суд Честера визнав невинність Менді у справі зґвалтування. Із французького футболіста зняли усі звинувачення, що дозволило захиснику продовжити свою спортивну кар'єру. Однак ця ситуація неабияк вплине на репутацію Менді у футбольній спільноті.

Як бачимо, що після зняття звинувачень Бенджамен недовго пробув без клубу. Футболіст повернувся на Батьківщину.

Новий клуб французького оборонця став 10-м у минулому сезоні-2022/2023, набравши 55 балів у 38-ми турах.

22 липня Менді може дебютувати у футболці Лор'яна. У цей день нова команда Бенджамена зіграє товариський матч проти Генгама.

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