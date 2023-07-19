29-летний левый защитник заключил контракт до конца июня 2025 года, то есть на два сезона. В Лорьяне Бенджамен Менди будет играть под 5-м номером.
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Быстро нашел клуб после пребывания под стражей
Последним клубом француза был Манчестер Сити, 1 июля футболист стал свободным агентом, потому защитник достался французской команде бесплатно.
Однако в последний раз Менди играл в сезоне-2021/2022 (два матча), когда сыграл против Тоттенхэма (1:0). После чего Бенджамен сменил футбольную карьеру на криминальную. Футболиста еще раз обвинили в изнасиловании. После начала расследования Манчестер Сити отстранил игрока от клуба.
С августа 2021 Менди находился под стражей. Суд трижды отказывал ему в освобождении под залог. Ему угрожало 15 лет лишения свободы. Последующие судебные разбирательства дела игрока несколько раз переносить на более поздние сроки.
14 июня Королевский суд Честера признал невиновность Менди в изнасиловании. С французского футболиста сняли все обвинения, что позволило защитнику продолжить свою спортивную карьеру. Однако эта ситуация повлияет на репутацию Менди в футбольном сообществе.
Как видим, после снятия обвинений Бенджамен недолго пробыл без клуба. Футболист вернулся на Родину.
Новый клуб французского защитника стал 10-м в прошлом сезоне-2022/2023, набрав 55 баллов в 38 турах.
22 июля Менди может дебютировать в футболке Лорьяна. В этот день новая команда Бенджамена сыграет товарищеский матч против Генгама.
Главное о футбольной жизни Бенджамена Менди
- Первые серьезные шаги в футболе предпринимал в родной Франции. С 2011 по 2013 год провел в Гавре.
- После чего Мэнди перебрался в Марсель. В футболке "провансальцев" отыграл 3 года и ушел на год в Монако.
- Летом 2017 года впервые покинул французский футбол, став футболистом МанСити. За "горожан" провел 75 матчей (2 гола и 14 ассистов).
- В 2018 году стал чемпионом мира в составе сборной Франции.
- Почти все свои трофеи получил в Англии – 11 кубков из МанСити и один из Монако.