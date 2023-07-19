29-летний левый защитник заключил контракт до конца июня 2025 года, то есть на два сезона. В Лорьяне Бенджамен Менди будет играть под 5-м номером.

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Быстро нашел клуб после пребывания под стражей

Последним клубом француза был Манчестер Сити, 1 июля футболист стал свободным агентом, потому защитник достался французской команде бесплатно.

Однако в последний раз Менди играл в сезоне-2021/2022 (два матча), когда сыграл против Тоттенхэма (1:0). После чего Бенджамен сменил футбольную карьеру на криминальную. Футболиста еще раз обвинили в изнасиловании. После начала расследования Манчестер Сити отстранил игрока от клуба.

К слову. Мансити потратил на трансфер Бенджамена Менди 52 миллиона фунтов. Он был соперником по позиции украинца Александра Зинченко, когда еще выступал за "горожан".

С августа 2021 Менди находился под стражей. Суд трижды отказывал ему в освобождении под залог. Ему угрожало 15 лет лишения свободы. Последующие судебные разбирательства дела игрока несколько раз переносить на более поздние сроки.

14 июня Королевский суд Честера признал невиновность Менди в изнасиловании. С французского футболиста сняли все обвинения, что позволило защитнику продолжить свою спортивную карьеру. Однако эта ситуация повлияет на репутацию Менди в футбольном сообществе.

Как видим, после снятия обвинений Бенджамен недолго пробыл без клуба. Футболист вернулся на Родину.

Новый клуб французского защитника стал 10-м в прошлом сезоне-2022/2023, набрав 55 баллов в 38 турах.

22 июля Менди может дебютировать в футболке Лорьяна. В этот день новая команда Бенджамена сыграет товарищеский матч против Генгама.

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