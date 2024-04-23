Беллігол знову увійшов в історію: одноклубник Луніна переміг у номінації "Прорив року"

Джуд Беллінгем перебрався у мадридський Реал влітку 2023-го року та вже завоював серця іспанців. Футболіст збірної Англії отримав спортивне визнання в Іспанії.

22 квітня відбулася церемонія нагородження престижної премії Laureus, яку інакше називають спортивним Оскаром. У номінації "Прорив року" нагороду отримав одним із лідерів мадридського Реала Джуд Беллінгем, який проводить відмінний сезон за "вершкових".

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Англієць став першим футболістом, якому вдалось виграти подібну нагороду. Беллінгем отримав красиву відзнаку із рук титулованого іспанського тенісиста Карлоса Алькараса.

Беллінгем – "Прорив року": дивіться відео із церемонії нагородження

У поточному сезоні-2023/2024 Беллінгем вже провів за Реал 36 матчів, у яких відзначився 21 голом та 10 асистами. Джуд претендує на звання найкращого бомбардира сезону Ла Ліги. Наразі англієць йде другим у перегонах із 17 м'ячами. Список очолює український нападник Жирони Артем Довбик, у якого на один гол більше (18).

Нагадаємо, що саме Беллінгем приніс перемогу мадридському клубу у минулому турі Ла Ліги. Джуд забив у компенсований до Ель Класіко час у ворота Барселони 3:2.

Відзначимо, що Беллінгем не став єдиним футболістом серед номінантів престижної премії. Боротьбу у номінації "Спортсмен року" вели нападник МанСіті Ерлінг Голанда та зірковий Ліонель Мессі, який продовжує виступати за Інтер Маямі. Однак жоден із них не став переможцем. Нагороду отримав сербський тенісист Новак Джокович.

У жінок найкращою спортсменкою року стала футболістка Барселони Айтана Бонматі, а командою року – жіноча збірна Іспанії.

Переможці премії / Фото Laureus