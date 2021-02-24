У стилі черв'ячка: бельгійський футболіст забив гол-шедевр, а потім шокував святкуванням – відео

Захисник Беєрсхоту Ян Ван ден Берг вразив ворота Генка потужним дальнім ударом, а потім незвичайно відсвяткував гол.

26-річний футболіст запустив справжню ракету у ворота колишньої команди Руслана Маліновського. А після чого почав повзати по газону, як черв'як.

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Відео святкування Ван ден Берга

Пізніше футболіст пояснив, в чому сенс такого святкування.

"Це жарт для своїх. Ми іноді виконуємо вправу "черв'як" у залі. Том Пітермат сказав, що я повинен виконати це під час гри. Я хвилювався через те, що міг здатися дурнем. Але після такого голу можна все. Тепер черга Тома", – наводить слова Ван ден Берга Voetbalkrant.

У поточному сезоні Ван ден Берг забив третій гол у 23 матчах.