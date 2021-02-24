Защитник Беерсхота Ян Ван ден Берг поразил ворота Генка мощным дальним ударом, а затем необыкновенно отпраздновал гол.

26-летний футболист запустил настоящую ракету в ворота бывшей команды Руслана Малиновского. А после этого начал ползать по газону как червяк.

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Видео празднования Ван ден Берга

Позже футболист объяснил, в чем смысл такого празднования.

"Это шутка для своих. Мы иногда выполняем упражнение "червяк" в зале. Том Питермат сказал, что я должен выполнить это во время игры. Я волновался из-за того, что мог показаться дураком. Но после такого гола можно все. Теперь очередь Тома", – приводит слова Ван ден Берга Voetbalkrant.

В текущем сезоне Ван ден Берг забил третий гол в 23 матчах.