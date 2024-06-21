Битва суперників збірної України: де дивитися матч Бельгія – Румунія

У суботу, 22 червня, відбудуться чергові поєдинки другого туру чемпіонату Європи з футболу. Закриватиме програму дев'ятого ігрового дня зустріч збірних Бельгії та Румунії.

Гра відбудеться у Кельні на "Рейн Енергі Штадіоні". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Бельгія – Румунія

До очного протистояння на Євро-2024 команди підходять у зовсім різному настрої. Румунія розгромно переграла Україну з рахунком 3:0, а Бельгія сенсаційно поступилася Словаччині (0:1).

Це буде вже 13-та зустріч між цими збірними. Наразі між ними зберігається повний паритет – по 5 перемог у кожної та двічі було зафіксовано нічию. Баланс голів трішки кращий у бельгійців – 16:14.

Матч Бельгія – Румунія транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

. На сайті 24 Каналу буде проведена текстова трансляція поєдинку суперників збірної України по групі E. Одразу після фінального свистка буде опубліковано огляд зустрічі.

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах всього протягом турніру покажуть 22 поєдинки, але, на жаль, зустріч Бельгії та Румунії не потрапила до цього переліку.

Нагадаємо, що в останньому турі групового етапу групи E зустрінуться Бельгія з Україною, а Словаччина з Румунією. Обидва матчі відбудуться 26 червня та розпочнуться о 19:00.