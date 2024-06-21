Гра відбудеться у Кельні на "Рейн Енергі Штадіоні". Стартовий свисток пролунає о 22:00, пише 24 Канал.

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Хто транслюватиме матч Бельгія – Румунія

До очного протистояння на Євро-2024 команди підходять у зовсім різному настрої. Румунія розгромно переграла Україну з рахунком 3:0, а Бельгія сенсаційно поступилася Словаччині (0:1).

Це буде вже 13-та зустріч між цими збірними. Наразі між ними зберігається повний паритет – по 5 перемог у кожної та двічі було зафіксовано нічию. Баланс голів трішки кращий у бельгійців – 16:14.

Матч Бельгія – Румунія транслюватиметься на медіаплатформі MEGOGO. Перегляд доступний користувачам за передплатами "Максимальна" та "Спорт".

Довідка. На сайті 24 Каналу буде проведена текстова трансляція поєдинку суперників збірної України по групі E. Одразу після фінального свистка буде опубліковано огляд зустрічі.

Також офіційним транслятором Євро-2024 є Суспільне. На його місцевих каналах всього протягом турніру покажуть 22 поєдинки, але, на жаль, зустріч Бельгії та Румунії не потрапила до цього переліку.

Нагадаємо, що в останньому турі групового етапу групи E зустрінуться Бельгія з Україною, а Словаччина з Румунією. Обидва матчі відбудуться 26 червня та розпочнуться о 19:00.