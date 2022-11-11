Беленюк зізнався, чому прийняв рішення балотуватись у президенти НОК України

Національний олімпійський комітет України назвав чотирьох кандидатів на посаду нового очільника. Серед них є прізвище олімпійського чемпіона у Токіо-2020 Жана Беленюка.

В ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу Жан Беленюк відверто розповів, чому вирішив висунути свою кандидатуру на вибори нового президента НОК України. Борець-депутат зізнався, що ще від початку політичної кар'єри отримує чимало звернень від українських спортсменів, тренерів, президентів федерацій та інших спортивних функціонерів із різноманітними проханнями.

Варто прочитати Ніяких виборів без вибору: інтерв'ю з Беленюком про Бубку, НОК і "конфлікт" з Гутцайтом

Беленюк: Це означало, що відбудуться вибори без вибору

Саме прохання спортивної родини України та ситуація підштовхнула Беленюка спробувати поборотись за крісло очільника НОК.

Я чув про те, що будуть вибори. Про це говорили, однак офіційної інформації не було. Навіть знав одну людину відому в Україні, яка планувала йти, і яку я б підтримав. І з нею є певна комунікація з цього приводу. Вже ближче до оголошення дати виборів мені донесли інформацію, що ця людина відмовилася. Тому це означало, що відбудуться вибори без вибору,

– сказав Беленюк.

Жан додав, що спершу була невизначеність, хто ж буде балотуватись на цю посаду НОК. Але усі подейкували, що це буде чинний міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт. Його кандидатуру підтримує й чинний очільник НОК Сергій Бубка, який не висував своєї кандидатури на вибори.

"Було невідомо хто саме балотуватиметься, але всі подейкували, що це буде чинний міністр молоді та спорту. Ми знаємо, що його підтримує чинний очільник НОК Сергій Бубка. Зважаючи на цю всю ситуацію і прохання спортивної громадськості", – відповів олімпійський чемпіон у Токіо-2020.

"Через два дні я прийняв рішення"

Беленюк зізнався, скільки часу йому знадобилось для того, щоб прийняти рішення балотуватись у президенти НОК.

По-перше, ми живемо в демократичній країні, де не повинно бути виборів без вибору. Справжня достойна конкуренція завжди вітається. Мене попросили доєднатися до сформованої команди однодумців. Запропонувати якусь альтернативу для розвитку олімпійського руху в нашій країні. Тому що вони дуже сильно переймалися, що від перестановки додатків сума може не змінитися. Для мене це стало певним чином несподіванкою. Я взяв декілька днів на те, щоб подумати. Через два дні я прийняв рішення все ж таки балотуватися на цю посаду,

– відповів кандидат у президенти НОК України.

Нагадаємо, що серед претендентів на цю посаду є не лише Беленюк. НОК оголосив ще трьох кандидатів: Вадим Гутцайт (чинний міністр молоді та спорту), Олена Білосюк (біатлоністка збірної України) та Ігор Малинський (директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації).