Вже цього місяця Національний олімпійський комітет України обере свого нового президента. Чинний голова організації Сергій Бубка відмовився балотуватись на новий термін.

До теми Замість скандального Бубки: Жан Беленюк балотується в президенти НОК України

Тим часом стали відомі всі претенденти на посаду президента НОК. Всього їх чотири, в тому числі троє – олімпійські чемпіони:

Жан Беленюк , народний депутат України та борець, володар золотої медалі ОІ-2020

, народний депутат України та борець, володар золотої медалі ОІ-2020 Вадим Гутцайт , міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року

, міністр молоді та спорту України, олімпійський чемпіон з фехтування на Іграх 1992 року Олена Білосюк , біатлоністка та чемпіонка зимових Олімпійських Ігор 2014 року

, біатлоністка та чемпіонка зимових Олімпійських Ігор 2014 року Ігор Малинський, директор ННІ спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації

Чергова звітно-виборна Генеральна асамблея НОК відбудеться вже 17 листопада 2022 року. Під час цього оберуть нового президента Національного олімпійського комітету.

Детальніше про зміну влади у НОК: