Беленюк признался, почему принял решение баллотироваться в президенты НОК Украины

Национальный олимпийский комитет Украины назвал четырех кандидатов на должность нового руководителя. Среди них фамилия олимпийского чемпиона в Токио-2020 Жана Беленюка.

В эксклюзивном интервью 24 канала Жан Беленюк откровенно рассказал, почему решил выдвинуть свою кандидатуру на выборы нового президента НОК Украины. Борец-депутат признался, что еще с начала политической карьеры получает немало обращений от украинских спортсменов, тренеров, президентов федераций и других спортивных функционеров с просьбами.

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Беленюк: Это означало, что состоятся выборы без выбора

Именно просьба спортивной семьи Украины и ситуация подтолкнула Беленюка попытаться побороться за кресло руководителя НОК.

Я слышал, что будут выборы. Об этом говорили, однако официальной информации не было. Даже знал одного человека известного в Украине, который планировал идти, и которого я бы поддержал. И с ней есть определенная коммуникация на этот счет. Уже ближе к объявлению даты выборов мне донесли информацию, что этот человек отказался. Поэтому это означало, что состоятся выборы без выбора,

– сказал Беленюк.

Жан добавил, что сначала была неопределенность, кто будет баллотироваться на эту должность НОК. Но все говорили, что это будет действующий министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Его кандидатуру поддерживает и действующий глава НОК Сергей Бубка, не выдвигавший своей кандидатуры на выборы.

"Было неизвестно кто именно будет баллотироваться, но все говорили, что это будет действующий министр молодежи и спорта. Мы знаем, что его поддерживает действующий глава НОК Сергей Бубка. Учитывая эту всю ситуацию и просьбы спортивной общественности", – ответил олимпийский чемпион в Токио- 2020.

"Через два дня я принял решение"

Беленюк признался, сколько времени ему понадобилось для того, чтобы принять решение баллотироваться в президенты НОК.

Во-первых, мы живем в демократической стране, где не должно быть выборов без выбора. Настоящая достойная конкуренция всегда приветствуется. Меня попросили присоединиться к сформировавшейся команде единомышленников. Предложить некую альтернативу для развития олимпийского движения в нашей стране. Потому что они очень сильно беспокоились, что от перестановки приложений сумма может не измениться. Для меня это стало определенным образом неожиданностью. Я взял несколько дней, чтобы подумать. Через два дня я принял решение все же баллотироваться на эту должность,

– ответил кандидат в президенты НОК Украины.

Напомним, что среди претендентов на этот пост есть не только Беленюк. НОК объявил еще трех кандидатов: Вадим Гутцайт (действующий министр молодежи и спорта), Елена Белосюк (биатлонистка сборной Украины) и Игорь Малинский (директор УНИ специальной физической и боевой подготовки и реабилитации).