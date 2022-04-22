Беленюк розповів, чи готовий продати олімпійське "золото" на благодійному аукціоні

Багато титулованих спортсменів жертвують своїми нагородами, аби допомогти Україні. Олімпійський чемпіон Жан Беленюк прокоментував відповідну ініціативу.

Чи продасть Беленюк медаль

Жан Беленюк зазначив, що варіантів для допомоги є безліч. Він обрав інший спосіб.

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У кожного свій підхід. У мене багато друзів з-за кордону, які і так перераховують великі суми. Завдяки цим коштам ми реалізовуємо всі необхідні потреби: автомобілі для військових, гуманітарку та інше необхідне. Тому варіантів для допомоги є безліч. І кожен сам особисто вибирає для себе, яким чином йому реалізувати ту чи іншу ініціативу,

– сказав Беленюк.

Станіслав Горуна продав свою олімпійську нагороду за 20 500 доларів. Новий власник медалі хоче її повернути після перемоги України.

В ексклюзивному інтерв'ю для сайту 24 каналу Жан також розповів про зволікання очільника НОК Сергія Бубки. Спортсмен наголосив, що йому не відома позиція голови комітету.

За його словами, Бубка не відповів на поставлені йому чіткі питання.