Не було часу ні на що, крім спорту й політики, – Беленюк про підготовку до Олімпіади-2020

Жан Беленюк здобув для України перше "золото" на Олімпійських іграх у Токіо. Втім зізнався, що поєднувати тренування та діяльність на посаді народного депутата було дуже виснажливо.

Тож наразі він планує відпочити, а потім повністю зосередитися на політиці. Про це олімпійський чемпіон розповів в ефірі 24 каналу.

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Беленюк: Щасливий, що реалізував свою амбітну мрію

Він підкреслив, що достатньо плідно займався як політикою, так і підготовкою до Олімпіади. І це досить сильно виснажувало його організм. Адже зранку нардеп перебував на пленарних засіданнях, а ввечері понад 3 години тренувався.

І після цього в мене не було абсолютно часу ні на особисте життя. Ні на що, крім спорту й політики,

– пригадав Беленюк.

Втім борець дуже щасливий, що реалізував свою амбітну мрію – вибороти для нашої держави золоту олімпійську нагороду. "Мене дуже потішило, що саме такий результат, до якого ми дійсно довго йшли з тренером, моєю командою", – зазначив він.

І додав, що відчував підтримку від багатьох людей. Зокрема віру в те, що він може здобути "золото" після срібної медалі на Олімпійських іграх у Ріо, які відбулися в 2016 році.

Жан Беленюк у 2016 році в Ріо-де-Жанейро став срібним призером. У фінальній сутичці він поступився росіянину Давіту Чакветадзе.

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