Коли дізнався, що Ф'юрі відмовився від бою з Усиком: кумедне відео з Беленюком

Олімпійський чемпіон-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк став героєм цікавого відео. Спортсмен зазіхнувся на бій проти Олександра Усика.

Боксерський паблік вирішив підійняти усім настрій. На їх сторінці в інстаграмі з'явилось відео із володарем двох олімпійських нагород з боротьби Жаном Беленюком. У ролику видно, у якій відмінній формі він перебуває, виконуючи вправи у тренажерному залі.

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Все б нічого, якби на початку не адресувалось це відео до Олександра Усика. Жартома припустили, що Жан міг би стати суперником українця, якщо Тайсон Ф'юрі відмовиться від поєдинку за абсолют.

Коли дізнався, що Ф'юрі відмовився від бою,

– підписали відео

Кумедне відео із Жаном Беленюком

Нагадаємо, що нещодавно російський боксер Арслан Аллієв безглуздо звернувся до Усика та кинув йому виклик.

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