Коли дізнався, що Ф'юрі відмовився від бою з Усиком: кумедне відео з Беленюком
Олімпійський чемпіон-2020 з греко-римської боротьби Жан Беленюк став героєм цікавого відео. Спортсмен зазіхнувся на бій проти Олександра Усика.
Боксерський паблік вирішив підійняти усім настрій. На їх сторінці в інстаграмі з'явилось відео із володарем двох олімпійських нагород з боротьби Жаном Беленюком. У ролику видно, у якій відмінній формі він перебуває, виконуючи вправи у тренажерному залі.
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Все б нічого, якби на початку не адресувалось це відео до Олександра Усика. Жартома припустили, що Жан міг би стати суперником українця, якщо Тайсон Ф'юрі відмовиться від поєдинку за абсолют.
Коли дізнався, що Ф'юрі відмовився від бою,
– підписали відео
Кумедне відео із Жаном Беленюком
Нагадаємо, що нещодавно російський боксер Арслан Аллієв безглуздо звернувся до Усика та кинув йому виклик.
Усик хоче відібрати пояс, яким володіє Ф'юрі
- Український боксер, попри відсутність офіційного підтвердження про бій проти Ф'юрі, готується до нього. Наразі між боксерами хіба що панує словесна перепалка, але аж ніяк не на ринзі.
- Олександр бажає побитись з Тайсоном, аби відібрати пояс WBC та стати абсолютним чемпіоном світу.
- Очікується, що боксери можуть вийти на один ринг наприкінці квітня 2023 року.
- Хоча могли і раніше. "Циганський король" пропонував українцю побитись ще у 2022 році, але Олександр відмовився від такої пропозиції. Адже старі травми дали про себе знати після переможного реваншу над Ентоні Джошуа.
- Тому Ф'юрі обрав вже свою третю зустріч проти Дерека Чісорою, якого легко декласував у фіналі трилогії.
- Команда одіозного Тайсона вже навіть начебто забронювала "Вемблі".