Нове обличчя ЧС-2022: скільки заробить на цьому Бекхем

Відомий у минулому футболіст Девід Бекхем стане обличчям чемпіонату світу 2022 року. Відомо, що екс-гравець збірної Англії вже підписав відповідну заяву.

На ексфутболіста очікує 172 млн євро

ЗМІ зазначають, що 46-річний колишній футболіст Девід Бекхем буде не лише амбасадором чемпіонату світу. Президент Інтера Маямі стане культурним послом Катара протягом найближчих 10 років.

Читайте також Європейські збірні отримають тиждень на підготовку до чемпіонату світу-2022 у Катарі

Девід Бекхем підписав угоду на десять років і буде отримувати по 18 мільйонів євро на рік. За цей час він заробить 150 мільйонів фунтів (172 мільйона євро).

У жовтні колишній футболіст вже відвідував Катар, де зустрівся з високопоставленими чиновниками. Також Бекхем оглянув будівництво стадіонів до турніру.

Ексфутболіста запевнили, що вболівальники перебуватимуть в цілковитій безпеці під час чемпіонату світу. Також одним з аргументів на користь співпраці стало зростання кількості жінок в місцевому парламенті.

Після чемпіонату світу Бекхем продовжить просувати туризм і культуру Катару в світі.