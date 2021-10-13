У Європі зупинять клубний сезон

Європейські збірні отримають вкрай мало часу на підготовку до ЧС-2022. Клуби відпустять своїх футболістів у збірні тільки за тиждень до Мундіалю.

До речі Німеччина та Данія вийшли на чемпіонат світу-2022

Про це повідомляє видання L'Equipe, яке отримало доступ до документа УЄФА. Документ щодо проведення ЧС-2022 був відправлений всім європейським асоціаціям у липні 2021 року.

УЄФА повідомив, що європейські клуби повинні будуть відпустити своїх гравців до збірних не пізніше 14 листопада 2022 року. Чемпіонат світу стартує 21 листопада й триватиме до 18 грудня.

Європейські ліги отримали можливість проводити матчі внутрішнього чемпіонату до неділі, 13 листопада. Таким чином, футболісти зможуть вирушити у свої збірні за 8 днів до старту ЧС-2022.

Зазвичай збірні мали 2 – 3 тижні на підготовку до чемпіонату світу.

Англійська Прем'єр-ліга уже вирішила перервати сезону після матчів 12 – 13 листопада 2022 року. В АПЛ очікують, що сезон буде відновлено після так званого "дня подарунків" (boxing day) – 26 грудня.

Хто вийшов на чемпіонат світу