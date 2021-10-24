На экс-футболиста ждут 172 млн евро
СМИ отмечают, что 46-летний бывший футболист Дэвид Бекхэм будет не только послом чемпионата мира. Президент Интера Майами станет культурным послом Катара в течение ближайших 10 лет.
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Дэвид Бекхэм подписал соглашение на десять лет и будет получать по 18 миллионов евро в год. За это время он заработает 150 миллионов фунтов (172 миллиона евро).
В октябре бывший футболист уже посещал Катар, где встретился с высокопоставленными чиновниками. Также Бекхэм осмотрел строительство стадионов к турниру.
Экс-футболиста заверили, что болельщики будут находиться в полной безопасности во время чемпионата мира. Также одним из аргументов в пользу сотрудничества стал рост количества женщин в местном парламенте.
После чемпионата мира Бекхэм продолжит продвигать туризм и культуру Катара в мире.