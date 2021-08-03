Бех-Романчук у запеклій боротьбі посіла 5 місце на Олімпіаді-2020

На Олімпіаді-2020 розіграли комплект нагород у стрибках у довжину серед жінок. Українка Марина Бех-Романчук завершила виступи на 5 місці.

За два кроки від "бронзи"

Українська стрибунка Марина Бех-Романчук із 10 місця вийшла у фінал Олімпійський ігор. Легкоатлетка у першій спробі показала результат 6.71 метри, а дві наступні були незараховані через заступ.

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Перша спроба Марини у фіналі була дуже хорошою – близько 6.90. Але стрибок був із заступом. Тому українка залишалась без результату. Вона стала другою спортсменкою, яка залишалась на старті без результату. Лише три стрибунки не змогла показати результат. Лідерство на початку фіналу захопила нігерійка Есе Бруме – 6.97 метри.

Валідольний виступ Марини

На трибунах за Бех-Романчук вболівав її чоловік та вже дворазовий призер Олімпіади-2020 плавець Михайло Романчук. Саме він показував Марині відеоповтор її стрибка на планшеті.

У другій спробі знову невеликий заступ завадив Марині показати перший результат. Єдина спроба показати відстань залишалась в українки, щоб продовжити боротьбу і фіналі. Українська стрибунка після другої спроби залишилась єдиною серед легкоатлеток із нулем в активі. Перше місце продовжила утримувати представниця Нігерії.

Бех-Романчук вдруге в кар'єрі вийшла до фіналу Олімпійських ігор. На Іграх у Ріо-де-Жанейро-2016 українка зробила три заступи та вибула зі змагань (12 позиція).

Вже відразу на початку вирішальною третьої спроби на вершину вискочила американка Брітні Ріс – 6.97. Лише після останнього стрибка українські фанати змогли з облегшенням видихнути – без заступа. Марина стрибнула на 6.88 та відразу вийшла на 5 місце у таблиці.

Прикрий заступ у стрибку під 7 метрів

Найкращий результат сезону Бех-Романчук – 6.92 метри.

Українська легкоатлетка за підсумками трьох стрибків вийшла у другу частину фіналу. За нагороди продовжували змагатись 8 спортсменок. Перший стрибок вона провалила – заступ. А приземлення Марини було дуже небезпечне, яке з криками зустріла сама українка.

П'ятий сумарний стрибок Марини був ідеальний, якби не заступ. Бех-Романчук стрибнула під 7 метрів, результат міг стати найкращим у кар'єрі. Але прикрий заступ на 2 сантиметри не дозволив українці підійнятись у трійку лідерок, Запеклу боротьбу за "золото" була між Брітні Ріс та Есе Бруме.

Один вдалий стрибок у Токіо

Лише одного разу вдалось Марині не зробити заступ. Остання спроба теж була невдала. Українка завершила Олімпіаду-2020 із 5-м результатом. Щось неймовірне після двох невдалих спроб зробила Міхамбо – 7 метрів та перше місце перед двома стрибками суперниць.

Третю сходинку посіла нігерійка Бруме – 6.97. За крок до "золота" зупинилась американка Ріс. Олімпійською чемпіонкою стала Міхамбо.

Призери стрибків у довжину

1. Малайка Міхамбо (Німеччина) – 7.00

2. Брітні Ріс (США) – 6.97

3. Есе Бруме (Нігерія) – 6.97

…

5. Марина Бех-Романчук (Україна) – 6.88