Неймовірний виступ українки у "непрофільній" дисципліні

Українка має виступити упродовж одного змагального дня у двох дисциплінах: потрійному стрибку та стрибках у довжину. Першим для української легкоатлетки стали змагання у потрійному стрибку, повідомляє 24 канал.

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Перед чемпіонатом світу Бех-Романчук здобула першість на чемпіонаті України у потрійному стрибку. Вона встановила особистий рекорд: у Сумах легкоатлетка стрибнула на 14.34 метри.

Перший стрибок українка виконала близько з особистим рекордом – 14.28 метри. Так Марина увійшла до топ-5.

Лідеркою натомість була головна претендентка на перемогу – Юлімар Рохас ще першим стрибком на 15.19 метрів суттєво відірвалася від суперниць.

У наступних двох спробах Бех-Романчук не змогла покращити свій результат. Українку випередили ще три стрибунки, проте у топ-8 вона втрималася, отримавши шанси на ще три спроби.

Наступні дві спроби були для української легкоатлетки теж невдалими. Їх анулювали через заступи. Бех-Романчук мала лише один стрибок для покращення результату.

Марина скористалася своїм останнім шансом. Цей стрибок вона виконала з найкращим результатом у кар'єрі – 14.74 метри та піднялася на друге місце.

Попереду Бех-Романчук була лише Юлімар Рохас. А третє місце у представниці Ямайки Кімберлі Вільямс.

Для України це друга нагорода на чемпіонаті світу у Белграді. Першу нагороду здобула Ярослава Магучіх. Вона стала чемпіонкою світу зі стрибків у висоту в приміщенні.

Потрійний стрибок: фінал