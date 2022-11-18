"Суркіс та Шуфрич – члени НОК, це пи***ць": Баюл поставила Гутцайту незручні запитання

Перша олімпійська чемпіонка в історії незалежної України Оксана Баюл звернулася до нового президента НОК України Вадима Гутцайта. Прославлена спортсменка шокована присутністю в складі НОК суперечливих осіб.

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт був обраний головою Національного олімпійського комітету України. Під час голосування він отримав більшість голосів, випередивши Жана Беленюка.

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Олімпійська чемпіонка з фігурного катання Оксана Баюл через Instagram звернулася до Вадима Гутцайта. Прославлена українська спортсменка поцікавилася, чому в санкційний список не потравив колишній фігурист Віктор Петренко, який виступає в країні-агресорі.



"Вадим, я вас вітаю із перемогою на виборах в Український НОК. І велике спасибі що ви мені не відповідаєте на мої до вас запитання? Ось у мене новий до вас дозрів. Україна запровадила санкції проти низки спортсменів країни-агресора. Серед них представники футболу, хокею, гімнастики, боротьби, фігурного катання і навіть Формули-1.

Моє до вас питання: а де фігурист Віктор Петренко? Ви ж знаєте, напевно, що він тиждень тому в Барнаулі разом з Аліною Загітовою виступав у шоу Тетяни Навки", – написала Баюл.

До речі, на Олімпіаді-1994 Оксана Баюл і Віктор Петренко були членами збірної України з фігурного катання.

Оксана Баюл і Віктор Петренко / фото instagram.com/oksanabaiul

Крім того, фігуристка красномовно висловилась стосовно обрання до складу членів НОК України проросійських політиків.

Слава Україні. Суркіс та Шуфрич, Валерій Борзов – члени Національного олімпійського комітету України. Це пи***ць,

– висловила свою позицію Баюл.