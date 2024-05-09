У торішньому розіграші Ліги конференцій Фіорентина пробилася у фінал, але у вирішальному матчі поступилася англійському Вест Хему (1:2). У сезоні 2023/24 "пурпурові" вдруге поспіль зуміли пройти весь турнірний шлях та отримали черговий шанс завоювати трофей, пише 24 Канал.

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Хто зіграє у фіналі Ліги конференцій

8 та 9 травня відбулися матчі-відповіді півфіналу Ліги конференцій: Брюгге у домашньому матчі приймав Фіорентину, а Олімпіакос зустрічався з Астон Віллою.

Брюгге – Фіорентина 1:1 (перший матч 2:3)

Голи: Де Кейпер, 20 – Бельтран, 85 (пен.)

У першому поєдинку глядачі побачили п'ять забитих голів. Гольова перестрілка завершилася з рахунком 3:2 на користь "фіалок". Такий результат залишав непогані шанси для Брюгге поборотися за вихід у фінал.

У матчі-відповіді господарі швидко відкрили рахунок. Результативним ударом відзначився захисник Де Кейпер. Однак на більше "чорно-сині" не спромоглися". А за п'ять хвилин до завершення основного часу Фіорентина отримала право на одинадцятиметровий. Вирок судді чітко виконав Бельтран.

Цей результат дозволив Фіорентині вдруге поспіль вийти у фінал Ліги конференцій.

Відеоогляд матчу Брюгге – Фіорентина

Олімпіакос – Астон Вілла 2:0

Гол: Ель-Каабі, 10, 81

Справжньою сенсацією завершилося протистояння Астон Вілли та Олімпіакоса. Фаворитом двобою вважалася англійська команда. Однак результат першого матчу став холодним душем для команди Унаї Емері. Пірейський Олімпіакос на виїзді переміг "левів" з рахунком 4:2.

У матчі-відповіді підопічним Емері потрібно було ліквідовувати гандикап. Однак поєдинок знову пішов не за сценарієм іспанського тренера. На 10-й хвилині марокканський форвард Олімпіакоса Ель-Каабі відкрив рахунок у зустрічі.

За 9 хвилин до завершення основного часу марокканець оформив дубль та остаточно поховав шанси "Астон Вілли" на фінал.

Представник Греції став другим фіналістом Ліги конференцій.

Третій переможець Ліги конференцій визначиться 29 травня. Фіорентина та Олімпіакос зіграють в Афінах на стадіоні "Святої Софії". Тріумфатор кваліфікується до групового турніру Ліги Європи сезону 2024/25.