Покарання за росіянина: Баєр здійснив шалений камбек в Лізі Європи у компенсований час – відео

Німецький Баєр відчув неабиякі труднощі в матчах з Карабахом та був змушений рятуватися в доданий арбітром час. На щастя для леверкузенців, їх команда продовжує залишатися непереможеною цього сезону.

Баєр – Карабах 3:2

Голи: Фрімпонг, 72, Шик, 90+3, 90+7 – Зубір, 58, Жуніньо, 67.

В Лізі Європи добігла кінця стадія 1/8 фіналу. Всі фаворити пройшли у чвертьфінал, але найбільш драматичним протистоянням стали матчі між Баєром та Карабахом, пише 24 канал.

До теми Ліверпуль та Мілан винесли чехів, феєричний камбек Баєра: всі результати 1/8 фіналу Ліги Європи

Проблемний Карабах

Команди зустрічались ще на груповій стадії турніру і тоді німці двічі здолали азербайджанців – 5:1 та 1:0. Крім того, Баєр досі йде без поразок цього сезону, тому фаворит у парі був очевидний.

Втім ще в Азербайджані леверкузенці здивували, ледь вирвавши нічию у компенсований час (2:2). А вдома Баєр взагалі влаштував нерви для своїх фанатів. Одразу після перерви німці пропустили двічі.

Захист не встиг за Зубіром та Жуніньо, які вдало замикали подачі з флангу. Все йшло до сенсаційного вильоту Баєра з Ліги Європи, але підопічні Хабі Алонсо показали дивовижний характер. Гості були вимушені завершувати матч в меншості через вилучення Джафаркулієва.

Читайте також Камбек ПАОКа з Тайсоном, Астон Вілла вибила Аякс: результати 1/8 фіналу Ліги конференцій

ШИКарний камбек

На 72 хвилині відставання у рахунку скоротив Фрімпонг, але після цього Карабах доволі успішно захищався. Втім у компенсований час гості таки поплили і вирішальним став вихід на заміну Патріка Шика.

На 90+3 хвилині чеський нападник відгукнувся на простріл Грімальдо з флангу та, здавалося б, перевів гру в екстратайми. Проте Баєр вирішив не складати руки та довів гру до перемоги ще в основний час.

На сьомій компенсованій хвилині той же Шик відгукнувся на подачу Паласіоса та з гострого кута вразив ворота російського воротаря гостей Луньова. Тож завдяки дивовижному камбеку німці залишаються непереможеними цього сезону та продовжують боротьбу за перемогу в Лізі Європи. У чвертьфіналі суперниками Баєра можуть стати:

Ліверпуль (Англія)

Мілан (Італія)

Рома (Італія)

Аталанта (Італія)

Вест Гем (Англія)

Марсель (Франція)

Бенфіка (Португалія)

Відеоогляд матчу Баєр – Карабах