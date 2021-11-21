У Баварії ключові футболісти пішли на карантин: хто не зіграє проти Динамо

Київське Динамо прийме найсильнішу команду Німеччини Баварію 23-го листопада у 5-у турі групового етапу Ліги чемпіонів. Мюнхенський клуб перед грою у Києві втратив ключових футболістів.

Хто не зіграє проти Динамо

Перед паузою на матчі національних збірних коронавірус був виявлений у центрального захисника Баварії Нікласа Зюле. Він та Йозуа Кімміх пійшли на самоізоляцію.

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Кімміху довелося піти на самоізоляцію, адже він був у контактні із Зюле. На разі не відомо, чи Кімміх заразився на коронавірус. Однак півзахисник пропустив матчі збірної Німеччини та гру Баварії у Бундеслізі проти Аугсбурга (2:1).

У неділю, 21-го листопада, Баварія повідомила про втрату ще чотирьох футболістів, які пішли на самоізоляцію через контакт з людиною, яка здала позитивний тест на COVID-19.

Йдеться про Сержа Гнабрі, Джамала Мусіалу, Еріка-Максима Чупомотінга та Мікаеля Кюїзанса. Всі четверо футболістів пропустять гру з Динамо у Лізі чемпіонів.