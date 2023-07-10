Близько 100 мільйонів: Баварія зробила пропозицію англійському клубу щодо іменитого форварда
Джерело:Флоріан Плеттенберг
Мюнхенський колектив не покладає надій придбати Гарі Кейна. "Пивовари" грошей на форварда не жаліють.
Гаррі Кейн найближчим часом може опинитися у Баварії. Німецький колектив запропонував Тоттенхему 80 мільйонів євро за форварда.
Варте уваги Битиметься з Роналду: екстренер Шахтаря Ігор Йовічевіч став тренером клубу з Саудівської Аравії
Не можуть відпустити
Мюнхенський клуб перебуває у пошуках іменитого форварда, який підійде під імідж легендарної команди та допоможе "пивоварам" здобувати нагороди не тільки в межах Німеччини. Останнім таким нападником у команді був Роберт Левандовський, проте наразі в команді цю роль виконує не зірковий Ерік Максім Чупо-Мотінг, який ще й минулий сезон до кінця не дограв, оскільки отримав травму.
Баварія активно намагається домовитись із Тоттенхемом щодо Гаррі Кейна, який повністю підходить "пивоварам" за вище сказаними критеріями. Проте "шпори" не готові відпускати свого найкращого бомбардира у історії. Німецький клуб був вимушений зробити покращений крок щодо англійського форварда у розмірі 80 мільйонів євро. Тоттенхем відхилив попередню ставку, яка була меншою на 10 мільйонів євро гарантованих. Сам ж Кейн прагне перейти в Баварію влітку, хоча керівництво Тоттенхема ніяк не може цього прийняти.
Нагадаємо, що не тільки іменита Баварія заціквалена у послугах Гаррі. Англійського форварда у свої лави також намагаєвся затягнути і мадридський Реал, який шукає заміну володарю "Золотого м'яча" Каріму Бензема. Проте в разі невдачі з Кейном "вершкові" уже підшукали альтернативну заміну "урагану".
Кар'єра Гаррі Кейна
- Англійський форвард практично усе своє футбольне життя провів у кольорах лондонського Тоттенхема, інколи переїжджаючи у інші клуби на правах оренди (Лестер, Норвіч, Мілволл). Варто відзначити, що Кейн міг стати вихованцем іншого лондонського клубу Арсенала, проте там юного Гаррі забракували, сказавши, що у хлопця зайва вага та він не має задатків для футболу.
- За "шпорів" Кейн провів 435 матчі, в яких забив 280 голів та віддав 64 асисти. Завдяки своїй нереальній результативності "ураган" вийшов на друге місце серед бомбардирів за усю історію АПЛ (213 голів), поступаючись Алану Ширеру, в якого 260 голів на рахунку.
- Не дивлячись на свої результати та час проведений у Тоттенхемі, Гаррі ніколи не вигравав жодного титулу з лондонцями. Кейн у стані "шпорів" найближче був до трофею тоді, коли виходив у фінал ЛЧ сезону 2018/2019, проте там Тоттенхем поступився Ліверпулю (0:2).