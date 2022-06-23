Шевчук: Побачимо, як нам це вдасться
Спортивний директор рівненського клубу В'ячеслав Шевчук анонсував можливі активності клубу на трансферному ринку. Верес може орендувати у Динамо декількох гравців.
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Ці оренди будуть корисні для обох сторін. Верес підсилить свою команду, а молоді футболісти отримають ігрову практику в УПЛ.
Я ж працюю спортивним директором Вереса. Можливо, ми візьмемо кількох гравців Динамо до своєї команди в оренду, щоб дати можливість молодим хлопцям прогресувати в Прем’єр-лізі. І Вересу буде добре. Побачимо, як нам це вдасться,
– сказав Шевчук.
Нагадаємо, що Шевчук із травня 2022 року розпочав співпрацювати з рівненським клубом. Верес закінчив сезон-2021/2022, який був достроково завершений, на 9-му місці у турнірній таблиці УПЛ. За 18 зіграних турів підопічні Юрія Вірта здобули 23 очки.
23 червня Верес повідомив про припинення співпраці з п'ятьма гравцями. Команду після закінчення контрактів покинули Артем Кичак, Ігор Солдат, Роман Гончаренко, Дмитро Махнєв та Микита Полюлях. Клуб подякував футболістам за роботу.