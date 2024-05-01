Чи більше, аніж у Ноєра: яку оцінку отримав Лунін за півфінал Ліги чемпіонів проти Баварії

Відбувся перший матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів-2023/2024, у якому Баварія приймала Реал. У першому поєдинку доволі прогнозовано команди не визначили сильнішого.

Футбольні гранди розписали бойову нічию 2:2. Останній гол у поєдинку забив Вінісіус Жуніор, який легко переграв у дуелі Мануеля Ноєра із 11 метрів. Цей результат залишає шанси на вихід у фінал ЛЧ обом колективам, але комфортніший він для мадридців, які матч-відповідь проведуть вдома.

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Топова оцінка Луніна та заслужений герой півфіналу

На жаль, Андрій Лунін, який вийшов у старті Реала двічі пропустив. Одного разу після потужного удару у ближній кут від Сане, а у другому момент із пенальті від Кейна. Гаррі розвів м'яч та українського воротаря по різних кутах володінь гостей.

Статистичний портал WhoScored розподілив оцінки між учасниками топового півфіналу Ліги чемпіонів. Найбільший бал отримав Тоні Кроос, який віддав пас-цукерочку на Вінісіуса під час першого голу Реала у поєдинку – 7,8.

Натомість автор дубля у ворота Баварії Вінісіус отримав 7,7.

Оцінка Луніна складає 6,6. А це більше, аніж отримав його візаві Ноєр, у якого 6,4. Андрій отримав бал, який вищий, аніж у половини команди Баварії. Щодо Реала, то оцінка українського воротаря є четвертою найвищою у команді. Кращі бали лише у Вінісіуса, Крооса та Беллінгема.



Баварія – Реал: оцінки гравців / Скриншот із WhoScored

Півфінальний матч-відповідь Ліги чемпіонів між Реалом та Баварією відбудеться 8 травня. Початок традиційно о 22:00 (за київським часом).

Є багато чуток, що у другому матчі не зіграє Лунін. Натомість у ворота "вершкових" повернеться Тібо Куртуа, який відновився від двох травм коліна. Однак сам бельгієць не робить сміливих прогнозів щодо свого камбеку у володіння "галактікос".

Відзначимо, що у поточному сезоні-2023/2024 Лунін вже взяв участь у 29-ти поєдинках Реала, у яких пропустив 27 голів та відіграв 12 "сухих" зустрічей.