Баварія – ПСЖ: де дивитися матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів онлайн

У середу, 7 квітня, Баварія на власному полі прийматиме ПСЖ в першому матчі чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Цей матч стане повторення фіналу минулого сезону. Тоді німецький клуб здобув мінімальну перемогу та отримав такий бажаний трофей. В цьому сезоні ПСЖ прагнутиме взяти реванш за цю минулорічну поразку. І цього разу в них для цього буде два матчі, а не один.

До теми Повторення фіналу: Баварія – ПСЖ – прогноз чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів

По телебаченню цей матч транслюватиме канал "Футбол 2". Початок трансляції матчу о 21:55. Сам матч розпочнеться о 22:00.

Перед тим на цьому каналі о 20:45 розпочнеться в прямому ефірі програма "Ніч Ліги чемпіонів". У студії експерти та запрошені гості обговорюватимуть матчі Ліги чемпіонів, а після гри – аналізуватимуть їх.

Дивитися онлайн матч Баварія ПСЖ можна на декількох легальних відеосервісах. Серед них Oll.tv чи sweet.tv, які транслюють онлайн канали "Футбол 1/2/3".

Також можна обрати Megogo. В них теж доступна трансляція матчів Ліги чемпіонів, але з іншими коментаторами.