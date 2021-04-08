Баварія програла ПСЖ та вилетіла з фаворитів Ліги чемпіонів: які шанси в команди на тріумф

Німецька Баварія значно погіршила свої шанси захистити титул переможця Ліги чемпіонів. Після поразки в домашньому матчі чвертьфіналу проти ПСЖ, мюнхенці випали з-поміж фаворитів турніру.

До першого матчу проти ПСЖ саме Баварія вважалася фаворитом пари. І була на другому місці серед головних претендентів на перемогу в Лізі чемпіонів. У Favbet на них приймали ставки з коефіцієнтом 4,3 (кращий показник був лише на Манчестер Сіті – 3,1). Для прикладу, шанси ПСЖ оцінювали коефіцієнтом 8. Але перші матчі 1/4 фіналу змісив експертів переглянути дані. І цифри різко змінилися.

Як це було ПСЖ завдяки дублю Мбаппе переміг Баварію на виїзді у Лізі чемпіонів: відео

Баварія пустилася одразу на п'яте місце з восьми. Їх шанси на перемогу в турнірі у Favbet оцінили коефіцієнтом 7,5. Натомість значно покращив свої показники ПСЖ – 5,3 на те, що французький клуб таки переможе в Лізі чемпіонів.

Відбулися зміни й щодо інших команд. МанСіті лише підтвердив свій статус головного фаворита. Хоча команда вдома святкувала перемогу з рахунком 2:1 над Боруссією, перервавши свою серію із семи поспіль матчів без пропущених голів в Лізі чемпіонів. Але продовжила переможну серію. А головний наставник "містян" Пеп Гвардіола ще на крок наблизився до того, щоб вийти на третє місце за кількістю перемог в Лізі чемпіонів. Правда для цього треба, щоб його команда виграла всі матчі, що залишилися, включно з фіналом. Тоді в нього буде 87 перемог. А попереду – лише два тренери: Карло Анчелотті (89 перемог) та Алекс Фергюсон (102 перемоги).

Головним аутсайдером вважається Порту – коефіцієнт 81 на їх перемогу в Лізі чемпіонів. Команда в першому матчі програла домашню гру Челсі (сам матч відбувся на нейтральному полі в іспанській Севільї, і там же відбудеться матч-відповідь). І саме Челсі вийшов на друге місце в списку претендентів на перемогу – 4,8 на їх тріумф.

Значно піднялися і шанси Реалу на перемогу після того, як команда вдома здолала Ліверпуль. Якщо до цього на "вершкових" приймали з коефіцієнтом 10, то тепер він опустився до 5,8. Натомість Ліверпуль значно впав у котируваннях – з 6,5 аж до 14.

13 та 14 квітня відбудеться матчі-відповіді. Тоді і визначаться усі учасники півфіналу. Переможець пари Манчестер Сіті – Боруссія зіграє проти переможця пари Баварія – ПСЖ, а переможці пар Порту – Челсі та Реал – Ліверпуль розіграють між собою другу путівку у фінал.