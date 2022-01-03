Баварія продала французького півзахисника у Венецію
3 січня 2022 , 18:06Читать новость на русском
Джерело:інстаграм Баварії
Французький півзахисник Мікаель Кюїзанс офіційно покинув мюнхенську Баварію. Футболіст продовжить кар'єру в чемпіонаті Італії, де виступатиме за Венецію.
Кюїзанс змінив чемпіонат
Італійський клуб оголосив. що підписав контракт з Кюїзансом до кінця сезону-2024/2025. Наразі сторони не розкривають інші деталі угоди.
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Мікаель Кюїзанс став гравцем Венеції / Фото з твітеру Венеції
Що відомо про Кюїзанса
- Француз перейшов у Баварію влітку 2019 року з Боруссії Менхенгладбах. Та закріпитися у мюнхенському клубі він не зміг.
- Всього у складі Баварії Мікаель провів 13 матчів, забивши 2 голи. Разом з тим, у Баварії француз виграв Лігу чемпіонів, двічі Бундеслігу та Суперкубок УЄФА.
- Попередній сезон 22-річний Кюїзанс провів в оренді у французькому Марселі.