Кюїзанс змінив чемпіонат

Італійський клуб оголосив. що підписав контракт з Кюїзансом до кінця сезону-2024/2025. Наразі сторони не розкривають інші деталі угоди.

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Мікаель Кюїзанс став гравцем Венеції / Фото з твітеру Венеції

Що відомо про Кюїзанса