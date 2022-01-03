Кюизанс сменил чемпионат
Итальянский клуб объявил, что подписал контракт с Кюизансом до конца сезона-2024/2025. Пока стороны не раскрывают другие детали соглашения.
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Микаэль Кюизанс стал игроком Венеции / Фото из твиттера Венеции
Что известно о Кюизансе
- Француз перешел в Баварию летом 2019 года из Боруссии Менхенгладбах. Но закрепиться в мюнхенском клубе он не смог.
- Всего в составе Баварии Микаэль провел 13 матчей, забив 2 гола. Вместе с тем в Баварии француз выиграл Лигу чемпионов, дважды Бундеслигу и Суперкубок УЕФА.
- Предыдущий сезон 22-летний Кюизанс провел в аренде во французском Марселе.