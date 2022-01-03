Кюизанс сменил чемпионат

Итальянский клуб объявил, что подписал контракт с Кюизансом до конца сезона-2024/2025. Пока стороны не раскрывают другие детали соглашения.

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Микаэль Кюизанс стал игроком Венеции / Фото из твиттера Венеции

Что известно о Кюизансе