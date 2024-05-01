Пресслужба Баварії переплутала Ноєра із Луніним перед очною битвою в ЛЧ: курйозне фото

Баварія та Реал провели свій перший півфінальний матч Ліги чемпіонів-2023/2024. Напередодні поєдинку пресслужба мюнхенського клубу допустила дивну помилку.

У соцмережі Х мюнхенців з'явилась світлина Андрія Луніна. Щоправда, пресслужба Баварії у підводці до фото позначила свого першого номера Мануеля Ноєра, додавши смайлик очей, повідомляє 24 Канал.

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Помилка пресслужби Баварії

Залишається лише гадати, чи це пресслужба німецького клубу сплутала голкіперів, чи це був якийсь меседж для Ноєра. Цього допису вже немає у клубному акаунті Баварії у соцмережі Х. Схоже, що таки представники соцмереж мюнхенців сконфузились із воротарями.



Баварія переплутала голкіперів? / Скриншот із клубного акаунта Баварії

Нагадаємо, що і Лунін, і Ноєр пропустили по два голи у очній зустрічі Баварії та Реала у Мюнхені 30 квітня. Перша півфінальна гра Ліги чемпіонів закінчилась результативною мировою 2:2. У складі господарів забивали Сане та Кейн, а у гостей дубль оформив Вінісіус.

Матч-відповідь 1/2 фіналу Реал – Баварія відбудеться 8 травня у Мадриді. Початок о 22:00.

Після першої гри статистичний портал WhoScored оцінив гру усіх учасників протистояння. Лунін отримав вищий бал за Ноєра.