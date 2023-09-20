Баварія – Манчестер Юнайтед: онлайн-трансляція матчу Ліги чемпіонів

Баварія та Манчестер Юнайтед зіграють у першому турі Ліги чемпіонів в середу, 20 вересня. Онлайн-трансляція матчу Баварія – МЮ доступна на сайті 24 Каналу.

Для Баварії та Манчестер Юнайтед це буде 12 матч в рамках Ліги чемпіонів. "Червоні" дияволи" виграли лише два з них. Один з цих матчів – у фіналі Ліги чемпіонів 1999 року.

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Команди до цього матчу підходять в різних станах. Баварія виграла три з чотирьох матчів в чемпіонаті Німеччини, і лише в останньому турі зіграла внічию. Натомість Манчестер Юнайтед програв три з п'яти матчів в АПЛ. Окрім того, команда недорахувалася декількох футболістів через дискваліфікації та травми.

Баварія – Манчестер Юнайтед 4:3

Матч Баварія – Манчестер Юнайтед розпочнеться о 22:00

Гол: Зане, 28, Гнабрі, 32, Кейн, 53 (пен.), Тель, 90+2 – Хойлунд, 49 Каземіро, 88, 90+5

Стартові склади:

Баварія: Ульрайх, Упамекано, Кім, Кімміх, Грабрі, Горетцка, Кейн, Зане, Девіс, Лаймер, Мусіала

Манчестер Юнайтед: Онана, Ліндельоф, Мартінес, Бруну Фернандеш, Решфорд, Хойлунд, Еріксен, Регілон, Каземіро, Далот, Пеллістрі

Текстова онлайн-трансляція матчу Баварія – Манчестер Юнайтед