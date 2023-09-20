Баварія – Манчестер Юнайтед: хто і коли покаже сьогодні принциповий матч в Лізі чемпіонів

В Лізі чемпіонів є чимало принципових протистоянь між командами. Одне з них - між німецькою Баварією та англійським Манчестер Юнайтед. В сезоні 2023/2024 ці команди потрапили в одну групу і зіграють в першому турі між собою. Матч Баварія – МЮ можна буде переглянути й в Україні.

Баварія та Манчестер Юнайтед потарпили в одну групу Ліги чемпіонів – A. Баварія під час жеребкування була в першому кошику як переможець чемпіонату Німеччини, а МЮ потрапив до туди з другого кошику. Ще дві команди в цьому квартеті – турецький Галатасарай та данський Копенгаген.

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У першому турі 20 вересня між собою зіграють Баварія та Манчестер Юнайтед. Цей матч відбудеться в Мюнхені на "Альянс арені". Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Принциповим це протистояння зробив фінал Ліги чемпіонів в 1999 році на "Камп Ноу". Тоді Баварія перемагала до кінця основного часу. Але Шерінгем на 90+1 хвилині рахунок зрівняв, а Сульшер на 90+3 хвилині приніс перемогу "червоним дияволам".

Хоча після того команди неодноразово перетиналися. Лише в Лізі чемпіонів вони з того часу зіграли один проти одного вісім матчів. І МЮ переміг лише одного разу )але поступився за сумою двох матчів в чвертьфіналі). Ще чотири рази перемагала Баварія. Як буде цього разу – покаже лише гра.

Де дивтися онлайн Баварія – Манчестер Юнайтед

Офіційним транслятором Ліги чемпіонів в Україні є онлайн-сервіс Megogo. Саме тут і буде трансляція матчу Баварія – Манчестер Юнайтед. Однак доступ до трансляції матчу буде лише у тих, в кого є передплати "Максимальна" або "Спорт".

Також трансляція матчу Баварія – МЮ буде доступна на платформі Volia TV (для абонентів цієї мережі є можливість офіційно оформити передплату і на показ матчів Ліги чемпіонів)

Сайт 24 Каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Баварія – Манчестер Юнайтед. Також на сайті будуть опубліковані відео голів та результат матчу.