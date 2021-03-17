Баварія завдала поразки Лаціо та зіграє в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів: відео

Мюнхенська Баварія та римське Лаціо 17 березня зустрілися у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на полі Баварії завершився перемогою німецького клубу.

Баварія – Лаціо 2:1

Голи: Левандовський, 33 (п), Чупо-Мотінг, 73 – Парело, 82

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Інтрига у протистоянні між Баварією та Лаціо "залишилася" у Римі, де мюнхенський клуб відсвяткував впевнену перемогу з рахунком 4:1. Італійському клубу у матчі-відповіді потрібно було забивати мінімум 4 голи.

У складі обох команд відбулися по одній суттєвій зміні у порівнянні з першим матчем.

Баварія виходила без капітана Мануеля Ноєра, якого замінив Александр Нюбель. Натомість на лаві запасних Лаціо залишився ключовий нападник Чіро Іммобіле.

Баварія логічно домінувала на футбольному полі від стартового свистка, хоча й дозволяла гостям також атакувати. Після обміну незначними моментами на старті гри Баварія могла відкривати рахунок на 12 хвилині.

Лерой Сане змістився з правого флангу до центру та завдав удару у дальній кут. На щастя для Пепи Рейни, м'яч не залетів у сітку воріт.

Лаціо відповів на 15 хвилині. Мілінкович-Савич відгукнувся на закидання у штрафний і з близької відстані пробивав по воротах Нюбеля. Голкіпер Баварії спіймав м'яч, а в гравця Лаціо, ймовірно, був офсайд.

На 31 хвилині гри Баварія виконала свій перший кутовий і несподівано заробила пенальті. Мурікі у штрафному затримав Горецку. Удар з позначки впевнено реалізував Левандовський, для якого цей гол став 73 у Лізі чемпіонів.

Відео голу Левандовського

Відразу по перерві Левандовський міг оформити дубль. Мюнхенці перехопили м'яч, після чого польський нападник з гострого кута намагався переграти Рейну. Іспанський голкіпер відбив м'яч.

Баварія своєю грою заколисала глядачів матчу. Розбудити фанів вирішив Левандовський, який у середині тайму потужно з-за меж штрафного пробив у стійку.

Римський клуб відповів моментом Корреа, який не зміг реалізувати рандеву з Нюбелем. Ймовірно, гравець Лаціо був в офсайді. Баварія відповіла відразу.

Давід Алаба, який після замінив Горецки перемістився у центр поля, вивіреною передачею вивів Чупо-Мотінг на побачення з Рейною. Досвідчений форвард впевнено переграв голкіпера – 2:0!

Відео голу Чупо-Мотінга

Баварія була б не Баварією, якби не пропустила бодай гол. На 82 хвилині Лаціо виконав штрафний. Захисники Баварії забули про Пароло на дальній стійці, який не залишив шансів Нюбелю.

Відео голу Пароло

На цьому команди й зупинилися. Баварія святкує чергову перемогу та крокує до чвертьфіналу. Свого наступного суперника Баварія дізнається 19 березня.