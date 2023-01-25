Божевільна гармата Кімміха врятувала Баварію від сенсаційної поразки проти Кельна: відеоогляд

У вівторок, 24 січня, Баварія приймала Кельн у рамках 17-го туру німецької Бундесліги, Мюнхенці не змогли здобути три очки у домашньому поєдинку проти "козлів".

Баварія – Кельн 1:1

Голи: Кімміх, 90 – Скірі, 4

Баварія підходила до цього матчу у статусі одноосібного фаворита. Додатковим фактором цього була гра за підтримки рідних трибун. Але матч складався не так, як цього хотіли футболісти та уболівальники німецького гранда, пише 24 канал.

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Вже на 4-й хвилині рахунок став 0:1 на користь гостей. Кутовий став результативним для Кельна. Шабо найкраще зіграв на другому поверсі та головою скинув м'яч на дальню стійку, де вже на передачу чатував Скірі. Той впритул розстріляв володіння Зоммера. Який не надто вдалий старт від швейцарського голкіпера у футболці Баварії.

Був у гостей ще один чудовий момент забити. Але цього разу Зоммер вийшов переможцем із дуелі проти того ж Скірі. Янн зіграв на випередження та забрав м'яч до рук.

Баварія після пропущеного голу продовжувала тиснути на ворота Кельна. Але м'яч, як зачарований, не залітав у сітку воріт Швабе.

У другому таймі найближчий до гола був Мюллер, який класно пробив головою після верхової передачі з флангу від Комана. Але Швабе у красивому стрибку парирував постріл.

Баварія таки забила на останній хвилині основного часу. Кімміх розрядив свою гармату з дальньої відстані та зробив це не даремно. Неймовірний удар від Джошуа зрівняв рахунок на "Альянц Арені" – 1:1. Цей м'яч Кімміха буде претендувати на найкращий гол сезону у Бундеслізі.

У компенсований арбітром до матчу час команди не змогли визначити сильнішого. У підсумку – 1:1, Кельн відбирає очки у Баварії та навіть був близький до того, щоб відправити мюнхенців у футбольний нокаут під назвою поразка.

Попри нічию Баварія не опустилась із першого місця турнірної таблиці. Але тепер відставання РБ Лейпцига скоротилось до 4 очків – 336 проти 32-х у "червоних биків".

Кельн із 21 балом йде 10-м.

Баварія – Кельн: відеоогляд матчу