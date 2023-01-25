Бавария – Кельн 1:1

Голы: Киммих, 90 – Скири, 4

Бавария подходила к этому матчу в статусе единоличного фаворита. Дополнительным фактором этого была игра при поддержке родных трибун. Но матч складывался не так, как этого хотели футболисты и болельщики немецкого гранда. 24 канал.

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Уже на 4-й минуте счет стал 0:1 в пользу гостей. Угловой стал результативным для Кельна. Шабо лучше сыграл на втором этаже и головой сбросил мяч на дальнюю стойку, где уже передачу поджидал Скири. Тот в упор расстрелял владения Зоммера. Не слишком удачный старт от швейцарского голкипера в футболке Баварии.

Был у гостей еще один отличный момент забить. Но на этот раз Зоммер вышел победителем из дуэли против того же Скири. Янн сыграл на опережение и забрал мяч в руки.

Бавария после пропущенного гола продолжала давить на ворота Кельна. Но мяч, как зачарованный, не залетал в сетку ворот Швабе.

Во втором тайме самым близким к голу был Мюллер, который классно пробил головой после верховой передачи с фланга от Комана. Но Швабе в красивом прыжке парировал выстрел.

Бавария таки забила на последней минуте основного времени. Киммих разрядил свою пушку с дальней дистанции и сделал это не зря. Невероятный удар от Джошуа сравнял счет на "Альянц Арене" – 1:1. Этот мяч Киммиха будет претендовать на лучший гол сезона в Бундеслиге.

В компенсированное арбитром до матча время команды не смогли определить более сильного. В итоге – 1:1, Кельн отбирает очки у Баварии и был даже близок к тому, чтобы отправить мюнхенцев в футбольный нокаут под названием поражение.

Несмотря на ничью, Бавария не опустилась с первого места турнирной таблицы. Но теперь отставание РБ Лейпцига сократилось до 4 очков – 336 против 32 у "красных быков".

Кельн с 21 баллом идет 10-м.

Бавария – Кельн: видеообзор матча