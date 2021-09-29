Баварія – Динамо 0:4

Голи: Діалло, 33, Діалло, 57, Волошин, 59, Скрипник, 86

До речі Шахтар поступився Інтеру в юнацькій Лізі чемпіонів

Українському клубу вдалося на виїзді перемогти Баварію з принизливим рахунком. Втім, розгрому мюнхенців нічого не передувало. У першому таймі Динамо відзначилося тільки одним м'яч.

На 33 хвилині поєдинку у воротах Баварії відзначився сенегалець Самба Діалло. Саме він по перерві подвоїв перевагу "динамівців".

А через 2 хвилини після другого голу Діалло, на табло горіло 3:0. Талановитий Назар Волошин забив третій гол у поєдинку.

Погром Баварії завершився на 86 хвилині, коли Ілля Скрипник забив четвертий м'яч у грі.

Завдяки другій перемозі Динамо очолило групу E з 6 очками в активі. У паралельній грі Бенфіка перемогла Барселону та зрівнялася з каталонцями за набраними очками. Баварія – аутсайдер групи.