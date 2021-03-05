Боруссія спробує завадити Баварії виграти Бундеслігу: прогноз букмекерів на "Дер Класікер"

В останні роки через спад у грі Боруссії Дортмунд "Дер Класікер" не завжди має турнірне значення. Втім, "джмелі" все одно спробують вставити палиці в колеса Баварії, яка мчить до 9 поспіль "Срібної салатниці". Команди зустрінуться 6 березня у 24 турі Бундесліги.

Баварія має прекрасну статистику в останніх домашніх матчах проти Боруссії. Мюнхенці виграли 4 поспіль поєдинки із загальним результатом 17:1! У середньому за одну гру Баварія забиває понад 4 голи.

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Команди вже двічі зустрічалися у сезоні-2020/2021. Обидва матчі Баварія виграла з однаковим рахунком 3:2. Та слід зазначити, що попри ігрову перевагу, Баварія сама собі створювала проблеми й могла втратити звитяги.

Також слід звернути увагу, що одна гра для Баварії була виїзною тільки формально, адже Суперкубок Німеччини відбувся на полі мюнхенців.

Після 23 матчів Баварія лідирує у Бундеслізі, але випереджає Лейпциг усього на 2 очки. Чинні чемпіони Німеччини розгубили перевагу у 7 очок і тепер опинилися під тиском.

Натомість поступового починають виходити з кризи "джмелі". Команда виграла 4 поспіль матчі у різних турнірах і набрала хороший хід.

Баварія – Боруссія Д: прогноз Favbet

Баварія – фаворит на папері у матчі проти Боруссії Дортмунд. Перемогу мюнхенців у протистоянні з "джмелями" оцінюють коефіцієнтом 1,67. Якщо ж звитяга буда за Боруссією – коефіцієнт 4,70. Нічия у поєдинку – коефіцієнт 4,50.

Слід звернути увагу, що Баварія аномально багато пропускає у сезоні-2020/2021. За 23 тури у Бундеслізі підопічні Хансі Фліка пропустили 32 голи! Гірші показники тільки в команд другого ешелону.

У середньому за гру Баварія пропускає більше одного голу. Очевидно, що атака "джмелів" на чолі з Ерлінгом Голандом зможе бодай одного разу засмутити Мануеля Ноєра. Коефіцієнт 2,28 на тотал Боруссії більше 1.5

Втім, захист Боруссії теж не відрізняється особливою надійністю. Дортмундці пропустили 31 гол. На користь Баварії говорить результативність – 67 голів. У середньому за гру це майже 3 голи. Тому цілком логічно поставити на індивідуальний тотал Баварії більше 2.5, який оцінений коефіцієнтом 2,23.

Також матч Баварії та Боруссії цікавий черговою зустріччю Роберта Левандовського та Ерлінга Голанда. Гол польського нападника Баварії, який намагається повторити вічний рекорд Герда Мюллера, оцінений коефіцієнтом 1,36. Натомість на результативний постріл Голанда коефіцієнт 1,72.

Поєдинок Баварія – Боруссія Дортмунд розпочнеться о 19:30.