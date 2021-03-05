Баварія – Боруссія Д: де дивитися онлайн матч Бундесліги

Мюнхенська Баварія та Боруссія Дортмунд зустрінуться у суботу, 6 березня, у рамках 24 туру німецької Бундесліги. Переглянути матч можна в Україні.

Де дивитися Баварія – Боруссія Д

Матч між Баварією та Боруссією відбудеться у Мюнхені на "Альянц Арені". Початок гри о 19:30 за київським часом.

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Трансляція матчу Баварія – Лейпциг в Україні буде доступна на платформі Megogo.

Перегляд гри доступний для всіх користувачів з "Оптимальною" та "Максимальної" підпискою від Megogo. Для нових користувачів доступна акція "Перший місяць за 1 грн".

Перед грою