Нганну й Усик будуть розчавлені: Ф'юрі-старший зробив зухвалу заяву про два тріумфи в один вечір

У суботу, 28 жовтня, Тайсон Ф'юрі проведе виставковий бій з ексчемпіоном UFC Френсісом Нганну. На поєдинку буде присутній і український чемпіон Олександр Усик.

Саме після бою очікується, що майбутні суперники у битві за абсолютного чемпіона зустрінуться віч-на-віч та можливо одразу назвуть точну дату суперфайту. Наразі відомо, що він має відбутися або 23 грудня, або трішки пізніше, але до початку Рамадану.

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Чергова порція самовпевненості від Ф'юрі-старшого

Попри те, що у букмекерів фаворитом вважається Тайсон Ф'юрі, є чимало боксерів, які віддають перевагу саме українцю, зокрема такої думки притримується Тоні Беллью. Він бився з Олександром Усиком та знає не зі слів про якості українського чемпіона. Більшість же схиляється до того, що це буде дуже близький бій, у якому немає очевидного фаворита.

Але об'єктивно коментувати сильні та слабкі якості двох чемпіонів не звикли Джон та Тайсон Ф'юрі. Батько "Жадібного пуза" видав черговий спіч, у якому заявив, що британець не матиме проблем зі своїми наступними суперниками та, маючи бажання, міг би перемогти їх обох в один день.

Поєдинок з Усиком відбудеться в Саудівській Аравії. Йому пощастило отримати цей шанс після того, що сталося в поєдинку проти Дюбуа, тому що Даніель має бути чемпіоном світу. Усик не становить загрози для Тайсона, але саудівці захотіли влаштувати цей бій і заплатили за нього, тому він відбудеться. Це бізнес, і саудівці відмінно його ведуть.



Як я вже сказав, Усик не становить для Тайсона жодної загрози. Але Тайсон поїде і зробить свою справу. Для нього це хороший бізнес. Ймовірно, він може перемогти Нганну й Усика в один і той самий вечір. Дивіться його бої, і ви знову будете розчаровані, тому що він поб'є їх усіх. Нганну отримає своє, Усик отримає своє. Так що всіх, хто не вболіває за Тайсона, спіткає велике розчарування,

– сказав Джон Ф'юрі.

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Нагадаємо, що Джон Ф'юрі хотів перед боєм свого сина та Френсіса Нганну провести поєдинок з Майком Тайсоном, проте далі слів це так і не пішло.