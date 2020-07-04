Мораес розповів, чи отримував гроші за зміну громадянства
Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес переконує, що прийняв українське громадянство через любов до України. Уродженець Бразилії стверджує, що не отримував гонорар за зміну громадянства.
В інтерв'ю "Вацко Live" 33-річний Мораес відповів на запитання, що він та Марлос були фінансово простимульовані "Шахтарем".
Варте уваги: Непонятки з Суркісом: Мораес вперше розповів, чому перейшов у "Шахтар" з "Динамо"
Мораес став громадянином України 15 березня 2019 року. Це дозволило йому виступати за збірну України і не вважатися легіонером у складі "Шахтаря".
Мораес переконує, що не отримував гроші за зміну громадянства.
Я ні на гривню більше не заробив. Не приймав це рішення через фінансовий аспект. Можу довести це і показати всю документацію, що не отримав ні на одну гривню більше за те, що змінив громадянство. Це на 100% було тільки моє бажання через любов до країни,
– сказав Мораес.
Скандал зі зміною громадянства
Мораес отримав українське громадянство 15 березня, але про це стало відомо лише 18 березня.
19 березня Жуніор отримав виклик до збірної України. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня – проти Португалії та Люксембургу.
Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора.
Спершу технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років.
Згодом цю ідею вирішили використати у Федерації футболу Люксембургу.
Справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА, який прийняв рішення на користь України.
У випадку визнання вини України команді загрожували дві технічні поразки.