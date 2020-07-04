Нападник "Шахтаря" Жуніор Мораес переконує, що прийняв українське громадянство через любов до України. Уродженець Бразилії стверджує, що не отримував гонорар за зміну громадянства.

В інтерв'ю "Вацко Live" 33-річний Мораес відповів на запитання, що він та Марлос були фінансово простимульовані "Шахтарем".

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Мораес став громадянином України 15 березня 2019 року. Це дозволило йому виступати за збірну України і не вважатися легіонером у складі "Шахтаря".

Мораес переконує, що не отримував гроші за зміну громадянства.

Я ні на гривню більше не заробив. Не приймав це рішення через фінансовий аспект. Можу довести це і показати всю документацію, що не отримав ні на одну гривню більше за те, що змінив громадянство. Це на 100% було тільки моє бажання через любов до країни,

– сказав Мораес.

Скандал зі зміною громадянства

Мораес отримав українське громадянство 15 березня, але про це стало відомо лише 18 березня.

19 березня Жуніор отримав виклик до збірної України. Він зіграв у двох матчах відбору 22 та 25 березня – проти Португалії та Люксембургу.

Федерації футболу Португалії та Люксембургу оскаржили участь Жуніора.

Спершу технічну поразку через участь Мораеса у матчі почала вимагати Португалія. Місцеве видання вказало, що гравець не виконав одну з необхідних умов для отримання громадянства – проживання на території України безперервно 5 років.

Згодом цю ідею вирішили використати у Федерації футболу Люксембургу.

Справу передали до Контрольно-дисциплінарного комітету УЄФА, який прийняв рішення на користь України.

У випадку визнання вини України команді загрожували дві технічні поразки.