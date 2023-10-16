Промиті мізки: батько вихованця Шахтаря зробив шокуюче зізнання про втечу сина у Росію

З початку російської агресії чимало українських спортсменів зрадили свою країну на користь окупанта, який мріє про знищення "синьо-жовтої" нації. Один із останніх гучних випадків стався з гравцем юнацької команди Шахтаря Олександром Роспутьком.

Юний півзахисник загадково зник у Бельгії після матчу Юнацької ліги УЄФА проти Антверпена. Згодом стало відомо, що він утік в Росію.

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Проміняв Україну на країну-терористку

Батько футболіста Юрій Роспутько, який очевидно також є фанатом "руського міра", прокоментував втечу свого сина. Він спростував інформацію, що Олександр приєднається до клубу Звєзда із Санкт-Петербурга, який став "кодлом" зрадників, та заявив, що незабаром футболіст-утікач стане громадянином Росії, повідомляє 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Поки що я не можу повідомити причину, чому Сашко втік із Шахтаря. Я можу сказати, що в Росії йому точно буде безпечніше. Інформація про прохання політичного притулку – неправда. Мій син його не просив. Він просто подасть документи на російський паспорт, як це зробив би на своїй батьківщині в Донецьку.



Зараз Сашка в жодній команді чекати не варто. Він дуже втомився від усього. Він розслаблюється та відпочиває поки що, а там подивимося,

– сказав Роспутько-старший.

Зазначимо, що перед втечею Роспутько домовився про новий довгостроковий контракт із Шахтарем, в академії якого займався з 9 років. Проте вирішив зробити найбезглуздіший вчинок у своєму житті й тепер житиме у "безпечній" Росії, сюр...